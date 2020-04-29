زاخاروفا: روسيا تواجه "وباء الأخبار الكاذبة"

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تواجه "وباء الأخبار الكاذبة" التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء: "لاحظنا خلال الأسبوعين الأخيرين ثارت موجة جديدة من التضليل ووباء الأخبار الكاذبة" حول روسيا.

وأضافت أن وسائل الإعلام الغربية "تفرض قوالب التفكير بأن روسيا مصدر كل المخاطر".

وتابعت: "بعض زملائنا في الغرب لا يتعبون أنفسهم بتحليل الأسباب الجذرية لصعوباتهم، وكالعادة يحاولون إيجاد المذنبين في الخارج ويحاولون البحث عن قوى خارجية خبيثة".

وأضافت أن الغرب يلجأ إلى الأسلوب الذي قد تم اختباره سابقا، ويتحدثون عن الدور الروسي، مشيرة إلى أن روسيا تعودت على أن الدول الغربية تتهمها بالتدخل في حال كانت نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات التي تجرى على أراضي هذه الدول لا تعجبها.

المصدر: نوفوستي