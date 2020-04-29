عالمة أوبئة توضح ما إذا كان الحجر الصحي يوقف تفشي كورونا

قالت إيلينا مالينكوفا كبيرة اختصاصيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، إن الحجر الصحي وحده لا يمكن أن يوقف الفيروس التاجي تماما، ولكنه ضروري لبناء قدرة نظام الرعاية الصحية.

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وأوضحت خلال اجتماع عبر الإنترنت لقسم العلوم الطبية في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن "الحجر الصحي وحده لا يمكن أن يوقف تفشي الفيروس تماما، أولا وقبل كل شيء، يجب استخدام الحجر الصحي لتنفيذ أقصى التدابير الممكنة لبناء قدرات الرعاية الصحية من أجل منع إجهاد المؤسسات الطبية في حالة حدوث زيادة محتملة في معدل الإصابة".

وأكدت أن فصل الأشخاص والتباعد الاجتماعي ضروري للحد من معدل انتشار فيروس كورونا.

وأكد الكرملين اليوم الأربعاء، أنه ليس بوسع أحد في المرحلة الحالية تحديد الموعد الدقيق لانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.

وكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تركز حاليا على حل مشاكل المناطق التي تعاني من نقص الوسائل لمحاربة الفيروس التاجي، لافتا إلى إحراز تقدم ملموس في زيادة حجم إنتاج المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة داخل البلاد، بالإضافة إلى الاستيراد المستمر لهذه المواد من الخارج.

وسجلت في روسيا حتى الآن 99399 إصابة بفيروس كورونا، و972 حالة وفاة.

المصدر:RT