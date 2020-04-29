رئيس منظمة الصحة العالمية: شكرا لك صديقي لافروف

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بسبب ثقته وتصريحاته الداعمة للمنظمة.

وقال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "شكرا لك صديقي سيرغي لافروف على ثقتك ودعمك لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "بالعمل معا يمكن أن ننهي وباء "كوفيد-19".

Thank you, my friend Sergey Lavrov, 🇷🇺 Foreign Minister, for your trust and support to @WHO. Only by working together in solidarity and led by science can we end the #COVID19 pandemic. https://t.co/BcUl3xT8FT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 29, 2020

وجاء تعليق رئيس منظمة الصحة العالمية على تغريدة نشرتها البعثة الروسية في جنيف والتي تناولت مقتطفا من تصريحات لوزير الخارجية الروسي، قال فيها إن منظمة الصحة العالمية منصة فريدة تجمع كل المعلومات والحقائق من مختلف بلدان العالم.. ومن الواضح أنه هيكل يجمع أفضل المهنيين من جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك أولئك الولايات المتحدة.

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وكان لافروف، قد أشاد بنجاح منظمة الصحة العالمية في لعب دورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية.

وقال في حديث تلفزيوني: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، الملزمة بموجب ميثاقها بالعمل كهيئة رائدة ومنسقة في القضايا الصحية، تنجح بشكل كامل في تنفيذ هذا الدور. نعم، بالطبع، لا يتصف أحد بالكمال، ولا أحد مثاليا".

وأضاف أنه لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها.

وأشار لافروف إلى أنه "حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات".

المصدر: RT + "تويتر"