السلطات الروسية تحذر المواطنين من تنظيم حفلات الشواء خلال أعياد مايو

نشرت هيئة حماية المستهلك الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، جملة توصيات للمواطنين من شأنها المساعدة في منع تفشي فيروس كورونا خلال الأعياد التي تصادف الأيام الأولى من شهر مايو.

وشدد البيان على أن التوصية الرئيسية هي "استمرار الالتزام الصارم بنظام العزل الذاتي"، مشيرا إلى ضرورة الحد من الاتصالات قدر الإمكان، وعدم زيارة الأقارب والأصدقاء أو استضافتهم في المنزل.

وأضاف أنه يجب "الامتناع عن التجمع وتنظيم النزهات وحفلات الشواء"، مشيرا إلى أنه من الأفضل قضاء العطلات في وسط أفراد العائلة الموجودين قيد العزلة الذاتية مع بعضهم، دون توسيع دائرة الاتصالات.

ونصح البيان كبار السن (65 عاما وما فوق) والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم مغادرة منازلهم على الإطلاق، وأضاف أنه إذا كانت الرحلة إلى بيت ريفي أمرا لا غناء عنه، فمن الأفضل استخدام سيارة خاصة أو تاكسي، وفي حال استخدام المواصلات العامة يجب ارتداء كمامة واقية وقفازات، وغسل اليدين بمطهر وعدم تناول الطعام أثناء الطريق.

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وفي وقت سابق حذرت رئيسة هيئة حماية المستهلك آنا بوبوفا من أنه "إذا خرج الناس بكثرة إلى الشوارع خلال أعياد مايو فإن البلاد ستعود إلى "المربع الأول" في ما يخص مكافحة كورونا".

وتحتفل روسيا في مايو بثلاثة أعياد رئيسية هي عيد العمال 1 مايو، وذكرى اقتحام القوات السوفيتية برلين في 2 مايو 1945، وعيد النصر على النازية في 9 مايو.

المصدر: RT