الحكومة الروسية تقرّ الـ28 من أبريل عيدا للعاملين في الحقل الطبي

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على قرار يعلن الـ28 من أبريل من كل عام، عيدا للعاملين في الحقل الطبي.

وجاء في القرار الذي نشر على موقع الحكومة الروسية الإلكتروني، أنه في مثل هذا اليوم من عام 1898، ظهرت في روسيا أولى محطات الإسعاف المنظمة، وزودت بزوج من العربات لإسعاف المرضى إلى المستشفيات في موسكو.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، منح هذا العيد صفة رسمية، يتم فيه تكريم العاملين في القطاع الطبي كل عام.

المصدر: RT