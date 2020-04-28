بوتين يرفض منطق إسبارطة في قتل المرضى والضعفاء حفاظا على حياة القبيلة

تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن معارضي العزل وقيود الحجر الصحي، ومن يقترحون ترك مصابي كورونا وشأنهم، وقال إن هذا الطرح ضرب مما كان يجري في عهد إسبارطة القديمة.

وقال بوتين، نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وحياة كل شخص وحريته، قيمة مطلقة يجب حمايتها بكل الوسائل.

وأضاف بوتين أن القيمة المطلقة للحضارة الحديثة، هي الحرية، لكن حياة كل شخص هي قيمة مطلق، يجب علينا حمايتها.

وتابع: "يقترح البعض في سبيل الحفاظ على الاقتصاد والرفاه المادي، أن يتم القفز فوق الآخرين. باختصار، يقترحون تطبيق قانون الانتقاء الطبيعي، حيث يكون كل واحد يعمل لنفسه فقط".

وأضاف: "من التاريخ، نعلم أنهم كانوا في العصور القديمة، يتخلصون من كبار السن والأطفال المرضى برميهم من أعلى المنحدرات ببساطة من أجل المحافظة على باقي القبيلة. وطبعا الذين يعرضون التضحية بالمرضى، إنما يقترحون العودة إلى الوحشية والهمجية".

وشدد بوتين على أن التخلص من المرضى والشيوخ لم ينقذ إسبارطة من الهلاك والاندثار، وأشار إلى هذه القوانين مرفوضة على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن التضحية بالناس من أجل مصلحة أيّ كان.

المصدر:kp.ru