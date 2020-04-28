وزارة الصحة الروسية تحدد أهم أعراض الإصابة بكورونا

قال كبير الأخصائيين بأمراض الرئة في وزارة الصحة الروسية سيرغي أفديف، إن ضيق التنفس قد يشير إلى تطور شكل حاد من مرض COVID-19، الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخبير: "يجب على المرء مراقبة وضعه الصحي وإحساسه، أهم أعراض المرض، ليست ارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى والسعال، بل ضيق التنفس".

وشدد على ضرورة استدعاء الطبيب فورا، إذا ظهر شعور بضيق التنفس.

ووفقا لأحدث البيانات، تم في روسيا حتى الآن تسجيل أكثر من 93 ألف حالة إصابة بالمرض (بما في ذلك 6411 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي بزيادة قدرها 7.4 في المائة)، توفي منهم 867 مريضا، وتعافى من المرض أكثر من ثمانية آلاف.

المصدر: نوفوستي