تمديد حظر الفعاليات الجماهيرية في موسكو حتى 13 مايو

مددت سلطات مدينة موسكو، حظر الفعاليات الجماهيرية في العاصمة حتى 13 مايو المقبل، وذلك في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم في العاصمة تعطيل المدارس والجامعات ومنع الفعاليات الحاشدة، وإغلاق كافة المسارح ودور السينما والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها والمحلات التجارية المختلفة، ما عدا التي تبيع المواد الغذائية.

وتم فرض العزل الذاتي، ومنع التجول في المدينة إلا لزيارة المستوصفات وكذلك أقرب محل للمواد الغذائية أو لتمشية الحيوانات المنزلية.

وأطلقت السلطات في موسكو ومقاطعتها نظاما للتصاريح الإلكترونية للتنقل، وفرضت غرامات مالية على كل من يخالفها.

المصدر: وكالات