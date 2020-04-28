الصحة الروسية تعلن عن نسبة الأطفال بين مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بكورونا في البلاد.

وأضافت في التقرير، أن 9% فقط من الأطفال المصابين التقطوا العدوى خارج البلاد، فيما ترتبط بقية الحالات بمخالطة مصابين محليا، لاسيما داخل الأسر.

وذكرت الوزارة أن الإصابات بين حديثي الولادة نادرة جدا، وأنه لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل.

وسجلت روسيا حتى اليوم أكثر من 93 ألف إصابة، و867 وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"