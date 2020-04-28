الكرملين: نواصل الاتصالات مع جميع الفرقاء في ليبيا

أكد الكرملين أن روسيا تواصل اتصالاتها مع جميع الفرقاء المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، وشدد على أن حل الأزمة في هذا البلد سياسي دبلوماسي وليس عسكريا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يعتبر المسار السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد للاستقرار في ليبيا.

وأضاف: "موسكو لا تزال مقتنعة بأن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن تكون على مسار التواصل السياسي والدبلوماسي بين جميع الأطراف، وخاصة الأطراف المتصارعة".

وأكد بيسكوف أن "روسيا تواصل الاتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية".

وأوضح للصحفيين: "نعتقد أنه ليس هناك خيارات أخرى للحل في ليبيا".

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وجاء موقف الكرملين هذا تعليقا على تصريح قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، الانسحاب من اتفاق الصخيرات السياسي، الذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن القائد العام "للجيش الليبي" المشير خليفة حفتر قبول "التفويض" الشعبي بقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وقال إن حكم البلاد يعود للجيش.

وفي كلمة مصورة مقتضبة أعلن حفتر أمس، أن "القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب بتفويض الجيش قيادة البلاد".

المصدر:"إنترفاكس"