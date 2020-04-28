وزير الدفاع الروسي يوعز بتسريح المجندين مع مراعاة كافة تدابير الوقاية من كورونا

أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتنظيم عملية تسريح المجندين في الجيش الروسي، ونقلهم إلى قوائم الاحتياط، مع مراعاة إجراءات الأمان، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع اليوم: "أمر وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، بتنظيم تسريح العسكريين من مجندي الربيع، بشرط تنفيذ كافة التدابير الوقائية الإلزامية الخاصة، الهادفة إلى الحفاظ على حياة وصحة العسكريين، أثناء عبورهم من قطعات خدمتهم إلى مواقع تسجيلهم العسكرية".

وشدد الوزير، على ضرورة تقديم كل المساعدة اللازمة لهولاء العسكريين، خلال شراء بطاقات السفر بالقطارات والطائرات إلى أماكن إقامتهم الرسمية، وكذلك توفير كل وسائل الوقاية الشخصية لهم، كالكمامات الطبية ومواد التطهير لليدين.

وقالت وزارة الدفاع، إنه سيتم نقل العسكريين المسرحين، إلى المطارات ومحطات القطارات، حصرا بوسائط نقل تابعة للوزارة، بعد أن يتم تعقيمها.

المصدر: إنترفاكس