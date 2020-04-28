الحكومة الروسية تأمر بإعداد تصور لإزالة أو تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا

أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، تعليماته لهيئة حماية المستهلك، باستكمال وضع تصور بحلول 29 أبريل لإزالة أو تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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ووفقا لوثيقة نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، صدرت تعليمات إلى هيئة حماية المستهلك ونائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، بـ "استكمال إعداد تصور لإزالة (أو تخفيف) القيود المفروضة فيما يتعلق بانتشار عدوى الفيروس التاجي، في ظروف نهاية جائحة هذه العدوى والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بهذا الموضوع في الأقاليم الروسية" .

وحددت الوثيقة مدة تنفيذ هذا الأمر حتى 29 أبريل 2020، أي حتى يوم غد الأربعاء.

وجاء هذا الأمر تزامنا مع إعلان السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

المصدر: "إنترفاكس"