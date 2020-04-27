RT تطلق مختبرا مؤقتا للتأكد من خلو موظفيها من كورونا

تقرر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، تجهيز مختبر مؤقت في مبنى قناة RT التلفزيونية بموسكو، لاختبار العاملين فيها والكشف عن الأجسام المضادة للجهاز المناعي ضد فيروس كورونا لديهم.

وباستخدام هذا الاختبار، سيصبح من الممكن تحديد المصابين بالفيروس، حتى دون ظهور أعراضه لديهم، وتحديد المناعة ضده لدى من لم يصابوا به، حيث ستظهر نتيجة الاختبار في غضون ثلاث ساعات.

وحتى الآن، لا تتوفر هذه الاختبارات على نطاق واسع في روسيا، إذ يتم إجراؤها لموظفي مستشفيات موسكو حيث أعلى نسبة بإصابات كورونا، وللكوادر الطبية الدائبة على معالجة مصابي الفيروس.

وعلى الخاضعين للاختبار، ارتداء كمامة وقفازات، وإبراز بطاقات هويتهم، وعدم تناولهم الطعام خلال 3 ساعات على الأقل قبل الفحص، وشرب كمية كبيرة من الماء، فيما يتضمن الاختبار سحب كمية من دم المفحوصين.

المصدر: RT