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كورونا في روسيا..إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار

أخبار روسيا

كورونا في روسيا..إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار
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أفادت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

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وقالت في تقرير لها "تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار للفيروس التاجي في الاتحاد الروسي. وخلال اليوم الأخير تم إجراء 139 ألف اختبار". 

ويوم أمس الأحد شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا قفزة قياسية، بأكثر من 6.3 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا يوم الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ السبت (مقارنة مع 5966 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 80949 إصابة.

المصدر: "تاس"

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