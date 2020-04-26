تسجيل 31 وفاة جديدة بكورونا في موسكو مع تراجع الحصيلة اليومية

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الأحد، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع نسبي لوتيرة هذه الحصيلة على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 31 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر أن الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو بلغت حتى الآن 435 شخصا، بعد أن كانت 404 في الإحصائية السابقة.

ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث سجلت في 23 أبريل 37 حالة، وفي 24 أبريل 41، وفي 25 أبريل 38.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 42480 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 80949 شخصا، بينهم 747 وفاة و6767 حالة شفاء.

المصدر: RT