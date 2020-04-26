‏ إصابة 50 كادرا في أحد مستشفيات بطرسبورغ بكورونا

أعلن مستشفى مارينسكي في بطرسبورغ، تسجيل إصابة خمسين موظفا بين كوادر المستشفى بكورونا، حيث تم الحجر على عدد منهم في المستشفى، والعزل المنزلي على الباقين، وأخضعوا جميعهم للعلاج.

في وقت سابق، توفي اثنان من أطباء مستشفى ألكسندروفسكي ببطرسبورغ بفيروس كورونا، هما رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب أليكسي فيليبوف، وطبيب التخدير سيرجي بيلوشيتسكي، وأربع ممرضات تأكدت إصابتهن مطلع الشهر الجاري.

ويخضع للعلاج في مستشفى بوتكين للأمراض المعدية في بطرسبورغ 121 من الكوادر الطبية، 3 منهم قيد التنفس الصناعي.

المصدر: إنترفاكس





