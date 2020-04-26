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الكرملين يعلن عن كلمة جديدة لبوتين عن تداعيات كورونا

أخبار روسيا

الكرملين يعلن عن كلمة جديدة لبوتين عن تداعيات كورونا
Reuters
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يدلي خلال الأيام المقبلة بكلمة جديدة حول تداعيات فيروس كورونا في روسيا.

وقال بيسكوف: "أعتقد أننا سنسمع كلمة من رئيس البلاد خلال الأسبوع المقبل لتقييم الوضع وما يحيط بكورونا".

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كما أكد بيسكوف أن الخروج من أزمة كورونا سيتم على مراحل، وقال: "الخروج من هذا الوضع سيتم عبر مراحل بالتأكيد، لكن هذه المراحل لم يبدأ العمل عليها بعد".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا 80949، والوفيات 747.

المصدر: إنترفاكس

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