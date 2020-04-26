الكرملين يعلن عن كلمة جديدة لبوتين عن تداعيات كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يدلي خلال الأيام المقبلة بكلمة جديدة حول تداعيات فيروس كورونا في روسيا.

وقال بيسكوف: "أعتقد أننا سنسمع كلمة من رئيس البلاد خلال الأسبوع المقبل لتقييم الوضع وما يحيط بكورونا".

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كما أكد بيسكوف أن الخروج من أزمة كورونا سيتم على مراحل، وقال: "الخروج من هذا الوضع سيتم عبر مراحل بالتأكيد، لكن هذه المراحل لم يبدأ العمل عليها بعد".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا 80949، والوفيات 747.

المصدر: إنترفاكس