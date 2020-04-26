حتى يتعظ المشككون.. طبيب روسي ينشر فيديو من داخل مشفى لعلاج كورونا

نشر مركز عمليات موسكو لمكافحة فيروس كورونا مقطع فيديو صوره فاليري فيتشوركو، كبير أطباء مسشتفي "فيلاتوف" بالمدينة، لإقناع المشككين بخطورة الوضع الناجم عن تفشي الوباء.

ويقول فيتشوركو، إنه في الفترة الأخيرة بدأ عدد المرضى يتزايد باستمرار ويشهد قسم العناية المركزة تدفقا كبيرا للمرضى الشباب الذين متوسط أعمارهم 40 عاما، فيما كثيرون منهم يصلون في حالة خطيرة للغاية تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف الطبيب أنه لتجنب مثل هذه النتيجة لا بد من الالتزام بقواعد العزل، وفي حال ظهور أعراض المرض، يجب اللجوء إلى مراكز العلاج في أسرع وقت ممكن، وعدم المماطلة والتعويل على زوال الوعكة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشى فيروس كورونا في روسيا، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 42 ألفا، أي نحو نصف إصابات البلاد، منها 404 حالات وفاة، و3175 حالة شفاء.

المصدر: RT