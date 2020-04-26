رجال الطوارئ بالشيشان يحلقون رؤوسهم تمثلا بقديروف في زمن كورونا

حلق موظفون من وزارة الطوارئ في الشيشان، رؤوسهم اقتداء برئيس هذه الجمهورية، رمضان قديروف، ونشروا صورة جماعية بمظهرهم الجديد على "إنستغرام" الخاص بهم.

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وكتبوا تحت الصورة في رسالة موجهة إلى جميع زملائهم في كافة أرجاء روسيا: "نحن أيضا نلتزم ولا نبقى جانبا".

وأضافوا: "تم قبول هذا التحدي من قبل ممثلي مختلف الوزارات والإدارات والمنظمات ونجوم البوب ​​الروس والرياضيين والمدونين".

وحلق الرئيس قديروف رأسه حتى الصلع، ونصح كافة السكان الذكور في هذه الجمهورية القوقازية الداخلة في عداد روسيا الاتحادية، بأن يحذوا حذوه بعد أن طلب منه سكان الشيشان فتح صالونات تصفيف الشعر، التي تم تعليق عملها خلال جائحة الفيروس التاجي.

وتيمنا بقديروف، حلق محمد داودوف، رئيس نادي غروزني لكرة القدم "أخمات" رأسه بالكامل، وكذلك فعل المقاتل الروسي للمصارعة المختلطة، ألكسندر إمليانينكو.

المصدر: "لينتا رو"