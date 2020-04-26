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روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 2,8 مليون فحص كورونا

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روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 2,8 مليون فحص كورونا
Sputnik Ilya Pitalev
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لتتخطى بذلك الحصيلة 2,8 مليون فحص.

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وأضافت الهيئة أن 173 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوص كورونا بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار.

المصدر: "نوفوستي"

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