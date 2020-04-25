تسجيل 38 وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في موسكو للمصابين بـ"كوفيد -19"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 404.

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وأعلنت السلطات في بيان: "في موسكو توفي 38 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وكان اختبار إصابتهم بفيروس كورونا إيجابيا"​​​، فيما بلغ عدد الوفيات أمس الجمعة في العاصمة الروسية 41 حالة.

وذكرت السلطات الروسية في وقت سابق من السبت، أنه تم إجراء نحو 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا في البلاد حتى الآن، ولا يزال نحو 168 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

المصدر: RT