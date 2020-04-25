رئيس الوزراء الروسي يكلف بإعداد خطة للرفع التدريجي لقيود كورونا عن قطاع الأعمال

كلّف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الجهات المعنية، بإعداد مقترحاتها حتى نهاية أبريل الجاري، تمهيدا للرفع التدريجي للقيود المفروضة على قطاع الأعمال للوقاية من كورونا.

وكلف ميشوستين وزارات العمل، والتنمية الاقتصادية، والصحة إضافة إلى هيئة حماية حقوق المستهلك بإعداد "مقترحات منسقة" ومشاريع قرارات ذات الشأن.

وورد في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية، أن الخطة تشمل "نشاط بعض الشركات والمشاريع الفردية"، وأن ميشوستين طالب بإعداد المقترحات وعرضها على الحكومة قبل 30 أبريل.

يتبع..