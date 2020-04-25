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وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 200 ألف شخص (صورة)

روسيا.. إصابة 8 طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بكورونا

أخبار روسيا

روسيا.. إصابة 8 طلاب في معهد
Sputnik
طلاب في معهد "سوفوروف" العسكري بمدينة تفير الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو.

وأكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.  

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، وأضافت أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري. 

المصدر: نوفوستي

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