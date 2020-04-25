السفير الأمريكي في روسيا يستذكر دروس لقاء تاريخي قبل 75 عاما

اعتبر السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، أن ذكرى اللقاء التاريخي بين جنود أمريكيين وروس على نهر إلبا الألماني قبل 75 عاما، تظهر ما يمكن للبلدان تحقيقه عندما يجمعان جهودهما.

جاء ذلك في رسالة مسجلة إلى المواطنين الروس نشرت اليوم السبت على حساب السفارة الأمريكية في "تويتر" بمناسبة هذا اللقاء الذي جرى في 25 أبريل عام 1945.

وأشار ساليفان إلى أن ذكرى المصافحة التاريخية بين الجنود الأمريكيين والروس على جسر فوق إلبا تعتبر "فرصة لنا جميعا للإثناء على كل من وحدوا جهودهم من أجل تحقيق النصر رغم ما كان بينهم من خلافات تاريخية".

وقال السفير إنه مع اقتراب الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في سبتبمر يجب ألا ننسى كم نحن مدينون للمحاربين القدامى الروس والأمريكيين على حد سواء، مضيفا أن روحهم المعنوية وخدمتهم، تذكير قوي بأن "العالم يكون أكثر أمنا واستقرارا عندما نمد أيدينا لبعضنا البعض فوق الجسور للمصافحة ونعمل معا".

#ПосолСША Салливан: 25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи американских и советских солдат на мосту через Эльбу. Эта встреча свидетельствует о том, чего мы можем добиться, когда мы объединяем силы во имя общего дела. #ElbeDay#WWII#ВстречаНаЭльбеpic.twitter.com/qUlXTocdrg — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 25, 2020

المصدر: RT