الدفاع الروسية تنشر صورا فريدة لقادة النصر بالحرب العالمية الثانية لجنرالات أمريكيين وسوفيت

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا فريدة لقادة الجيش الأحمر ونظرائهم الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية خلال لقاء على نهر إلبه.

ويواصل الموقع الإلكتروني للإدارة العسكرية الروسية نشر صور أرشيفية فريدة كجزء من المشروع التاريخي واسع النطاق "قادة النصر".

المشروع الوثائقي المصور "قادة النصر: لقاء على إلبه" مخصص للقادة العسكريين السوفيت الذين التقت قواتهم في 25 أبريل 1945 بقوات الحلفاء في التحالف المناهض لألمانيا النازية.

وتظهر المجموعة المختارة من الصور من أرشيف عائلة القادة السوفيت المشهورين، مثل المارشال إيفان كونييف والمارشال الكسندر جادوف، والجنرال بكلانوف، والجنرال روديمتسوف، طقوس الترحيب الرسمية في مقر جيوش الحلفاء بقادة الجيش الأحمر، ووقائع الاجتماعات الودية والأحداث الاحتفالية "المتبادلة" التي عقدت في أبريل ومايو 1945 في مدينتي تورغاو وويسبادن الألمانيتين، حيث كان مقر الجبهة الأوكرانية الأولى السوفيتية، ومجموعة الجيش الأمريكي الثاني عشر.

ويمكن للقراء معرفة تفاصيل الاجتماعات الأولى مع الحلفاء الأمريكيين من المقتطف المقدم من محادثة لاحقة بين المارشال كونييف والكاتب سيمونوف الذي شارك في اللقاء الشهير على إلبه.

وقال المارشال كونييف في هذه المقابلة: "واصلت القوات السوفيتية التحرك بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الغرب، حيث تقدم الحلفاء تجاههم. ومن أجل تنسيق الإجراءات في القتال ضد العدو المشترك ولتجنب اختلاط القوات المتحالفة، قامت قيادة الجيش الأحمر وقيادة الحلفاء الغربيين بتركيب لافتات وإشارات في 20 أبريل لتحديد مواقع القوات السوفيتية والأمريكية البريطانية. وفي 24 أبريل، تم الاتفاق على أن يكون نهر إلبه مكان الاجتماع. وفي اليوم التالي، 25 أبريل، كان هناك اجتماع تاريخي، في وسط ألمانيا بين الجيشين المتحالفين - الجيش الأحمر والجيش الأمريكي".

وعلاوة على ذلك، فإن مذكرات إيفان ستيبانوفيتش حول سمات شخصية الجنرال الأمريكي عمر برادلي، وحول ظروف اجتماعاته الرسمية واتصالاته الودية مع نظرائه السوفيت تشير إلى مدى الثقة التي أولاها القادة لبعضهم البعض وهذا أمر غريب بين جيشين انخرطا في الحرب الباردة بين بلديهما في وقت لاحق.

الوثيقة التاريخية المنشورة لأول مرة فريدة من نوعها، وهي تضم: رسالة ترحيب من محارب أمريكي مخضرم بالاجتماع على إلبه، وجهها الجندي جوزيف بولوفسكي إلى المارشال كونييف شخصيا في عام 1963، حيث يرحب العسكري الأمريكي بحرارة بالقائد السوفيتي ويهنئه بمناسبة هامة.

سوف يهتم هواة التاريخ بترجمة هذه الرسالة، حيث يتذكر بولوفسكي اليمين المشتركة التي أداها الأمريكيون والروس في الاجتماع الأول معا: قسم العيش في سلام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية