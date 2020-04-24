موسكو تسجل رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل41 وفاة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة، في معدل قياسي لحصيلة الوفيات اليومية بالعاصمة حتى الآن.

وحسب البيانات اليومية الجديدة الصادرة عن المركز، ارتفعت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 366، وذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة المسجلة يوم أمس 37 حالة، وقبل ذلك 27.

وأشار المركز إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 34 و92 عاما حيث كانت الضحية الأصغر مصابة بمرض السكري.

وأضاف أن معظم المتوفين عانوا من أمراض مزمنة، مثل ضغط الدم والتهاب الحويضة والكلية والتهاب المرارة والالتهاب الكبدي الفيروسي وابيضاض الدم والسكري.

يتبع..