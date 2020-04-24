كيف حارب إيفان الرهيب الأوبئة: "جهزوا أكواخا منفصلة واحلقوا لهم هناك"

ستعرض قناة "روسيا 1" في الموسم الجديد مسلسل "إيفان الرهيب"، حيث تألق الممثل سيرغي ماكوفيتسكي في دور القيصر الروسي وهو في مرحلة متقدمة من العمر.

في إحدى حلقات المسلسل يظهر القيصر إيفان الرهيب، وهو يعطي التعليمات حول كيفية تنظيم مكافحة وباء الطاعون الذي اندلع في روسيا في فترة لاحقة من تفشيه في أوروبا.

في تلك اللقطات، ظهر القيصر وهو يتلو على الكاتب ما يلي: "أوعز بنصب الحواجز على الطرق. وعلى كل حاجز يجب أن يتواجد طبيب أو معالج أعشاب، في أسوأ الأحوال أي شخص يمكنه أن يميز الطاعون".

الملفت للنظر، أن التدابير التي اقترحها القيصر معقولة للغاية وهي الآن تطبق في جميع البلدان.

وأضاف القيصر في تعليماته: "بالنسبة للمرضى، جهزوا لهم أكواخا منفصلة، واحلقوا شعر رؤوسهم هناك، لكي لا ينتشروا العدوى والوباء. كل من يموت بسبب الوباء، لا يجوز دفنه بل تحرق جثته بالنار".

في زمن القيصر إيفان الذي عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر لم يكن هناك غرامات مالية، لذلك أمر القيصر بجلد كل من يخالف العزل.

كما أهاب إيفان ببطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، أن تقام صلاة جماعية على موتى الطاعون وتهدئة السكان.

المصدر: .kp.ru