الأمن الروسي يقبض على ناشط في تنظيم "جماعة التكفير والهجرة"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن الأمن في جمهورية داغستان، ألقى القبض على أحد عناصر تنظيم "جماعة التكفير والهجرة" المحظور في روسيا.

وأضاف مصدر في الأمن الفدرالي الروسي: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية في جمهورية داغستان، من إلقاء القبض على أحد نشطاء "جماعة التكفير والهجرة" الدينية المتطرفة المحظورة في روسيا".

وتؤكد المخابرات الروسية، أن الموقوف مارس الترويج لإيديولوجية راديكالية، وقام بتجنيد وتنسيق أنشطة الأعضاء الجدد في الجماعة المتطرفة ودعا أنصاره إلى رفض القوانين العلمانية، وعصيان مؤسسات المجتمع المدني وإقامة دولة دينية "أصولية".

وتم في محل إقامة الموقوف، ضبط مطبوعات دينية ذات طابع متطرف، وحوامل معلومات إلكترونية تحتوي على مواد متطرفة، فيما قد يحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

المصدر: تاس