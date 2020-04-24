روسيا تدخل بقوة ميدان المعركة العالمية ضد الفيروس التاجي

ذكر موقع روسي متخصص، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت تسعة لقاحات روسية مطورة ضد الفيروس التاجي في قائمة اللقاحات الواعدة.

وأفيد بأن ستة من اللقاحات التسعة، قام بتطويرها المركز العلمي الحكومي للفيزيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، في حين أنتجت شركة "بيوكاد" لقاحين، وطور معهد سان بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال اللقاح التاسع.

وأوضح الموقع، أن من بين اللقاحات التي طورها مركز "فيكتور"، يوجد لقاح "الببتيد" على القاعدة التي تم استخدامها سابقا لإنتاج لقاح ضد فيروس إيبولا، ولقاح الوحدة الفرعية، ولقاح ناقل حي يعتمد على فيروس الحصبة، ولقاح أنفي مؤتلف قائم على فيروس الإنفلونزا إي، ولقاح ناقل يعتمد على فيروس التهاب الفم الحويصلي.

وقامت شركة "بيوكاد" بالتعاون مع معهد الطب التجريبي بتطوير لقاح على أساس فيروس إنفلونزا مخفف، فيما أنتج معهد سان بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، لقاحا من بروتين مؤتلف وجسيمات نانوية.

ويوجد حاليا في العالم 83 لقاحا مرشحا، 77 منها في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية، و6 في طور التجارب السريرية العملية.

المصدر: تاس