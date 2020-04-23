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موسكو تندد بمحاولات واشنطن تحميل بكين و"الصحة العالمية" مسؤولية أزمة كورونا

أخبار روسيا

موسكو تندد بمحاولات واشنطن تحميل بكين و
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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نددت وزارة الخارجية الروسية بمحاولات تحميل الصين ومنظمة الصحة العالمية كامل المسؤولية عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، واصفة إياها بأنها "متحيزة" و"غير مناسبة".

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جاء هذا التصريح على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث قالت: "نشهد اليوم وفي وقت صعب للغاية، تكثيف الهجمات المتحيزة وغير المبررة الموجهة من بعض العواصم إلى دول معينة ومنظمات دولية ترمي إلى تحميلها كامل المسؤولية عن الأزمة الوبائية الحالية".

وشددت زاخاروفا على أن هذه المحاولات "غير مناسبة على الإطلاق".

وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، بـ"تبعات"، في حال تبين أنها بادرت بجائحة كورونا عمدا. كما أمر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية مبررا قراره بأن بكين لم تقدم المعلومات حول انتشار الفيروس على أراضيها في الوقت المناسب، وأخفت الحقيقة عن المجتمع الدولي.

المصدر: نوفوستي

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