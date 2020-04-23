بوتين يدعو إلى الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال بوتين في اجتماع حكومي: "وباء كورونا المستجد الذي يواجهه العالم، يهدد في المقام الأول حياة وصحة الإنسان، لكن تأثيره على الاقتصاد وعلى قطاعات بكاملها، لا يقل خطورة عن ذلك".

وشدد بوتين على أن "الحد من التأثير السلبي هذا، والخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي لا مفر منها، يتصدر أولوياتنا".

وأشار إلى أن خطوات الوقاية من المرض، وتعزيز طاقات القطاع الصحي، ودعم العائلات الروسية والعمالة ودخل المواطنين، ومساعدة أصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، يصب في إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وشدد بوتين على أن الوسط المصرفي "يلعب دورا هاما في تنفيذ العديد من هذه الخطوات".

وأضاف أنه يعلم بأن المصارف الروسية، قد تحملت عبئا إضافيا جديا، بما في ذلك الخسائر التي تكبدتها بسبب تدابير مكافحة الأزمة، وقال: "أدرك حجم هذه الظروف الصعبة وغيرها التي تواجهها البنوك الآن".

المصدر: تاس