فصل رئيس أكاديمية عسكرية روسية بعد إصابة طلاب بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن عزل رئيس أكاديمية "كيروف" للطب العسكري في سان بطرسبورغ من منصبه على خلفية إصابة مجموعة من طلاب الأكاديمية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إدارة الأكاديمية "قصرت في تنظيم إجراءات الحجر والوقاية في كلية إعداد الأطباء الأجانب، ما أدى إلى إصابة بعض الطلاب".

وأضاف البيان أنه نظرا لذلك وبعد قيام فريق من وزارة الدفاع بتفتيش في الأكاديمية، تم عزل رئيس الأكاديمية ألكسندر فيسون من منصبه.

والاثنين أعلنت الدفاع الروسية عن تسجيل إصابات بين طلاب عدد من كليات الأكاديمية، موضحة أن الأصابات الأولى تم اكتشافها جراء فحوص معمقة لدى طلاب في كلية إعداد الأطباء الأجانب، ثم أظهرت اختبارات لـ55 طالبا من كليات أخرى نتائج إيجابية أيضا.

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وأشارت الوزارة إلى أن المصابين بحالة جيدة، ولم تظهر لديهم أعراض المرض، وتم وضعهم قيد العزل الصحي، مضيفة أن كل الطلاب المخالطين للمصابين يخضعون أيضا لإجراءات حجر ووقاية، وتم تعقيم مبنى وممتلكات الأكاديمية.

تعد أكاديمية "كيروف" للطب العسكري من أقدم الأكاديميات العسكرية ومؤسسات الطب في روسيا، حيث تم تأسيسها عام 1798 وتعتبر الأكاديمية اليوم مركز طب عسكريا أساسيا في القوات المسلحة يجمع بين 3 وظائف وهي تأهيل الكادر الطبي والبحوث العلمية والتشخيص والعلاج.

وفي وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية إصابة 9 طلاب عسكريين بفيروس كورونا في الجامعة العسكرية التابعة للوزارة.

المصدر: "تاس"