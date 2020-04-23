تراجع الجرائم في موسكو في ظل قيود كورونا

قالت الخدمة الصحفية في المديرية العامة لشرطة موسكو، إن عدد جرائم السطو في العاصمة تراجع بمقدار الثلثين، بفضل القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن قيادة شرطة العاصمة: "اعتبارا من 1 أبريل إلى 22 أبريل، انخفض عدد الجرائم المرتكبة في موسكو ... بما في ذلك السرقات بنسبة 66.4٪، والسطو بنسبة 78.3٪. وانخفض عدد حوادث الطرق بنسبة 57٪، كما انخفض بنسبة 59.1٪ عدد المصابين والضحايا في حوادث الطرق".

وأضافت قيادة الشرطة في موسكو، أن "تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية خلال فترة التدابير الوقائية، أدى إلى انخفاض عدد وقائع الإصابات والأذى الجسدي المتعمد بنسبة 47.6٪، والسرقة بنسبة 29.3٪ ، بما في ذلك من شقق المواطنين بنسبة 62٪".

المصدر: نوفوستي