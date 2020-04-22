زلزال بقوة 4.9 درجة في المحيط الهادئ قرب السواحل الروسية

رصد علماء الزلازل الروس زلزالا بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وأكد الفرع المحلي للهيئة الموحدة لفيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال وقع صباح الخميس بالتوقيت المحلي، وكانت بؤرته في المحيط الهادئ بعمق 44 كم وعلى بعد 177 كم جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، المركز الإداري لإقليم كامتشاتكا الروسي.

وقالت مديرية الطوارئ في الإقليم إن سكان مدن وبلدات الإقليم لم يشعروا بالهزات الأرضية.

ولم يسفر الزلزال عن أي دمار أو ضحايا.

المصدر: نوفوستي