السلطات الروسية: وفاة 27 شخصا جراء فيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في العاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المركز إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 38 و90 عاما، وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو ارتفع من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم.

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وكانت السلطات في موسكو قد سجلت 28 وفاة بفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى تأكيد 7 وفيات في مقاطعة موسكو ظهر اليوم الأربعاء.

وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر الأربعاء. وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا. وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر الأربعاء أقل مما كان قبل يوم من ذلك (5236 حالة مقابل 5642).

المصدر: نوفوستي