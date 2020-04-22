ريابكوف: لقاء "خماسية" مجلس الأمن لن يقتصر على بحث مكافحة كورونا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن أجندة اللقاء المرتقب لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لن تقتصر على ملف كورونا، بل ستشمل مواضيع أخرى كثيرة.

إقرأ المزيد

وقال الدبلوماسي، أثناء تقديم تقرير أعده خبراء في مجال السياسة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "فيما يخص الاجتماع المباشر بين الزعماء، أي الاقتراح الذي طرحه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أثناء زيارته للقدس الغربية، فهو موضوع قيد مناقشة مكثفة".

وأوضح أن "أجندة هذه القمة المكبرة أوسع بكثير مما ستجري مناقشته عبر الشبكة الإلكترونية، وهي أجندة لم يتم إعدادها أيضا بصورة مفصلة حتى الآن، وسنعمل مع جميع زملائنا على إتمام بلورتها وتدقيقها".

وأشار ريابكوف إلى أن "جائحة فيروس كورونا والتقييدات المتصلة بها وضعت حدودا موضوعية لكل أحاديثنا عن موعد ومكان (إجراء هذا اللقاء). لكننا سنعود إلى هذا الموضوع ما أن تسمح الظروف بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أجندة قمة "خماسية" مجلس الأمن (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا) ومواعيد إجرائها يتم مناقشتهما حاليا. ولم يستبعد لافروف تنظيم مؤتمر عبر تقنية الدائرة التلفزيونية، لكن ليس عوضا عن عقد لقاء مباشر بين زعماء الدول الخمس.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد، أواخر يناير الماضي، دعم الصين وفرنسا لمبادرة بوتين. من جانبه، أجاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنعم، وذلك في معرض رده على سؤال في وقت لاحق، عن استعداده لمناقشة موضوع الحد من الأسلحة مع روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا في نيويورك.

المصدر: نوفوستي