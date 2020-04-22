عمدة موسكو: تفشي كورونا في روسيا يتسم بسلاسة أكبر منه في أمريكا وأوروبا

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن تطور وباء كورونا في روسيا يبقى عملية متحكما بها ويتسم بسلاسة مقارنة مع الوضع في الولايات المتحدة، بفضل الخطوات التي اتخذتها السلطات.

إقرأ المزيد

وقال سوبيانين في اجتماع لهيئة مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة عدوى كورونا، اليوم الأربعاء: "أود أن أركز على أمر آخر وهو أن الدينامية موجودة، وإن كانت سلسة، إذ نشهد زيادة كل يوم بمقدار عدة آلاف من الحالات التي تم تأكيد إصابتها بكورونا، بل ونشهد أيضا زيادة في عدد المصابين بالالتهاب الرئوي".

أما الوضع الوبائي في العاصمة الروسية، فرجح سوبيانين أن تحتاج المدينة، خلال الأسابيع القادمة، إلى 30 ألف سرير في المستشفيات لمصابي كورونا، وذلك في حال حافظت عملية انتشار الوباء على وتيرتها الراهنة.

المصدر: تاس