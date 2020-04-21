"في حفاضات لمدة 12 ساعة".. خبير طبي يكشف عن عمل الأطباء "الجهنمي" في زمن كورونا

كشف طبيب روسيا الفخري، ألكسندر كارابينينكو، أن الأطباء المعالجين للمصابين بفيروس كورونا يعملون في ظروف بالغة الصعوبة،ويضطرون لقضاء حاجاتهم في الحفاضات لآن لا وقت لدخول بيوت الخلاء.

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وقال البروفيسور، وهو الآن غير منشغل برعاية مرضى COVID-19 بسبب تقدمه في العمر، في مقابلة مع NSN اليوم الثلاثاء، أن الأطباء المتواجدين على الجبهة الأمامية في مواجهة الفيروس التاجي يعملون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد كما لو أنهم على جبهة حرب لا تخف أوارها مع هذا الفيروس.

وأوضح كارابينينكو:"أتواصل مع الزملاء، وأعرف منهم أن ظروف عمل الأطباء رهيبة في زمن كورونا، لأنه يترتب عليهم العمل وهم يرتدون الحفاضات لمدة 12 ساعة في اليوم دون انقطاع. ودون شرب ولا آكل، ولا فرصة للدخول إلى بيوت الخلاء (المراحيض). هذا عمل جهنمي".

وأضاف الطبيب أنه يعتبر التدابير المتخذة لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي صحيحة.

وختم موجها كلامه لزملائه الأطباء: "أنتم بحاجة إلى منع المصابين من نشر العدوى" بين ملايين الناس.

المصدر: "نوفوستي"