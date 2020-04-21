روسيا.. 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 51 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الروسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 3083 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في موسكو وحدها، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين في مختلف أنحاء روسيا إلى 52 ألفا و763 شخصا.

وبحسب آخر البيانات الروسية الرسمية التي نشرتها اللجنة ارتفع عدد الوفيات إلى 456 شخصا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتعافى 3873 شخصا حتى الآن.

وبذلك ارتفع عدد المصابين مقارنة بآخر حصيلة يومية أمس الاثنين، حيث تم الإعلان أمس عن 4268 إصابة.

وكشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح صحفي أمس الاثنين، أن أكثر من 700 مصاب بفيروس كورونا حالتهم حرجة.

المصدر: RT