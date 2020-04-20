السلطات الروسية: وفاة 29 بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا عن وفاة 29 مصابا بالفيروس في موسكو.

وأشار المركز إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 31 و94 سنة، وكان جميعهم يعانون من أمراض أخرى أيضا.

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وبذلك وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في موسكو إلى 233 شخصا.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن تسجيل أكثر من 47 ألف إصابة بالفيروس في البلاد، غالبيتها في موسكو، بالإضافة إلى 405 وفيات حتى ظهر اليوم الاثنين.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في روسيا نحو 3.5 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي