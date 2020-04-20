مسؤول بيطري روسي: يمكن لكورونا أن ينتقل من الأشخاص إلى حيواناتهم الأليفة

كشف مسؤول صحي روسي، الاثنين، أن هناك خطرا من انتقال فيروس كورونا من أشخاص مصابين بالمرض إلى الكلاب والقطط المنزلية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات على انتقال عدوى بالعكس.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها في بلجيكا، ذكر قسطنطين سافينكوف، نائب رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أن منظمة الصحة العالمية قد رصدت حالات عدة لانتقال فيروس كورونا إلى كلاب وقطط ونمور نتيجة احتكاكها بأشخاص مصابين بـ "كوفيد-19".

وقال سافينكوف إن البحوث المعملية أثبتت إمكانية انتقال فيروس كورونا من قطة إلى قطة أخرى، مشيرا إلى أن الكلاب من هذه الناحية، أكثر مناعة من القطط.

ومع ذلك، أكد المسؤول أنه لا توجد مؤشرات على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات المنزلية إلى أصحابها.

المصدر: تاس