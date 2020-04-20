سفينة علمية روسية تبلغ وسط المحيط الهندي أثناء جولة حول العالم

دخلت سفينة الأبحاث الروسية "الأميرال فلاديميرسكي" مياه الجزء الأوسط من المحيط الهندي، وذلك خلال جولتها حول العالم في الذكرى الـ 200 لاكتشاف القارة القطبية الجنوبية.

وقبل ذلك نفذت السفينة مهامها في بحر دورفيل بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، حيث أجرى طاقم السفينة عددا من الأبحاث لتدقيق موقع القطب المغناطيسي الجنوبي.

وكانت سفينة "الأميرال فلاديميرسكي" قد بدأت برحلتها في ديسمبر الماضي، حين أبحرت من ميناء كرونشتادت بشمال غربي روسيا.

وتقوم السفينة برحلة حول العالم، من المتوقع أن تنتهي في يوينيو المقبل، وذلك إحياء للذكرى الـ 200 لاكتشاف البعثة الروسية بقيادة ميخائيل لازاريف وفاديه بيلنسغاوزن القارة القطبية الجنوبية عام 1820، وكذلك الذكرى الـ 250 لميلاد الرحالة الروسي إيفان كروزنشتيرن، الذي قام بأول جولة روسية حول العالم في 1803 – 1806.

المصدر: تاس