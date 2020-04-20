بوتين يوجه بإسراع عملية إصدار تصاريح للقاح ضد فيروس كورونا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزارة الصحة في البلاد بتسريع عمليات إصدار التصاريح للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد واستيراد الأجهزة اللازمة لإنتاج العقار.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي افتراضي، اليوم الاثنين، مخاطبا وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، إنه يجب تسريع عمليات إصدار التصاريح عبر توجه السلطات الصحية الروسية لتسجيل اللقاح بعد إتمام العمل عليه وكذلك تنظيم عمل سريع خاص باستيراد الأجهزة الضرورية لإنتاجه في هيئة الجمارك.

كما وجه بوتين بتخصيص أموال وموارد إضافية لنجاح العمل على تطوير اللقاح وبدء إنتاجه، وطلب من موراشكو في هذا السياق إعداد حزمة مقترحات خاصة بتطبيق هذه توجيهات.

وقال وزير الصحة في رده: "يفعل كل شيء ممكن من أجل تسريع كافة العمليات الإدارية الضرورية، كما سنزيد من حجم الموارد الإضافية".

فيما شدد الرئيس الروسي على ضرورة توفير القاح للموظفين الطبيين بالدرجة الأولى بعد إتمام عملية تطويره.

وتعتبر روسيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ47121 حالة، بينها 405 وفيات، ما يمثل أقل نسبة للمتوفين مقارنة مع حصيلة المصابين في قائمة البلدان الأكثر تضررا بالجائحة.

المصدر: وكالات