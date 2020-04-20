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روسيا.. 60 شخصا شفوا من فيروس كورونا يتبرعون بالـ"بلازما" لعلاج المصابين

أخبار روسيا

روسيا.. 60 شخصا شفوا من فيروس كورونا يتبرعون بالـ
Reuters Tatyana Makeyeva
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أعلنت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، أن 60 شخصا تعافوا من فيروس كورونا "كوفيد-19"، تبرعوا ببلازما دمائهم لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت راكوفا: "بناء على اقتراح لجنة العلاج السريري في موسكو، بدأ استخدام طريقة جديدة لمكافحة فيروس كورونا. طلبنا من الناجين أن يصبحوا متبرعين بالبلازما لأولئك المرضى الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات. بدأ الناس في الاستجابة، واليوم أصبح لدينا في موسكو 60 متبرعا بالبلازما".

وأشارت إلى أن الأطباء بدأوا بنقل بلازما المتبرعين إلى عدد من المصابين بكورونا في مستشفيات موسكو.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 47121 مصابا وتسجيل 405 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

المصدر: نوفوستي

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