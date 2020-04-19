روسيا تكشف عن إجراء اختبارات لأحدث دبابات العالم في القتال بسوريا

أفادت الحكومة الروسية بأن الدبابة الأحدث المصنوعة في روسيا بناء على قاعدة "أرماتا" خضعت لاختبارات ميدانية في ظروف القتال بسوريا.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، في حديث لقناة "روسيا-1" نشر اليوم الأحد، إن القوات الروسية أجرت اختبارات للدبابة في الظروف القتالية في الأراضي السورية من أجل تحديد كل النقاط الخاصة في تطوير هذه الآلية العسكرية لإعداد توريدها إلى سوريا.

وشدد مانتوروف على أن "أرماتا" لا مثيل لها في العالم، وهي تخضع لعمليات اختبارات وتحديثات دائمة، مبينا أن روسيا تلقت طلبات لبدء توريد هذه الدبابات إلى الدول الأجنبية، مؤكدا أن ذلك سيكون ممكنا فقط "بعد بدء تزويد الجيش الروسي بها بشكل مسلسل والحصول على تصريح للنسخة التوريدية".

وتعتبر "تي-14 أرماتا" الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث، وتم تصميمها لخوض أعمال قتالية في تلاحم مباشر مع العدو.

وتختلف هذه الدبابة جذريا عن سابقاتها السوفيتية والروسية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية.

وهي مزودة بمجموعة واسعة من الذخائر يطلقها مدفع آلي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ومن غير المستبعد أن تجهز هذه الدبابة الروسية الواعدة بمدفع عيار 152 ملم.

كما تم تزويد هذه الدبابة بأجهزة الحماية الفعالة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.

المصدر: وكالات روسية