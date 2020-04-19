أكثر من 70 سفينة حربية روسية منتشرة في مختلف المحيطات

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 70 سفينة حربية روسية، تؤدي في الوقت الراهن مهامها القتالية، في مختلف البحار والمحيطات.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "هنأ القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمنوف، بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، طواقم أكثر من 70 سفينة حربية روسية تؤدي مهماتها القتالية في مختلف المناطق في العالم".

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تنظيم حفل عشاء يوم الأحد للعسكريين الذي يخدمون على متن هذه السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم.

المصدر: نوفوستي







