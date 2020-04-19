مانتوروف: تسليم أولى سيارات "أوروس" للزبائن سيتم في مارس 2021

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه سيتم تسليم أولى السيارات من طراز "أوروس"، المنتجة في مصنع Ford Sollers في تتارستان، للزبائن في مارس 2021.

وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني: "نجري في الوقت الراهن، الاختبارات الضرورية، والتحضير للإنتاج التجاري. واعتبارا من مارس من العام المقبل، ستبدأ عمليات التسليم الأولى للزبائن والمشترين".

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد، وستباع في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: تاس