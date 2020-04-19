بيسكوف: حان "وقت الاستنفار" الذي يتطلب "التحكم اليدوي"

وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا بـ"وقت الاستنفار" الذي يتطلب "التحكم اليدوي" والعمل الشاق اليومي من جانب الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، في برنامج تلفزيوني: "هذا موضوع يومي للرئيس بوتين، بل وفي غالب الأحيان – على مدى الساعة. يتم تخصيص الأموال لشراء هذه الأجهزة (الخاصة بتهوية الرئتين) لتزويد المناطق بها، ولشراء المعدات والأجهزة الخاصة لغرف المستشفيات. تعمل المصانع في ثلاث نوبات، ولكن لا يمكنها تلبية الطلبات كلها. يجب القول إن المنظومة معقدة لذلك. اللقاءات تعقد عبر الفيديو، لكن ذلك، على ما اعتقد، لا يلعب أي دور بالنسبة للرئيس، فهو يعمل بوتيرة عالية كل يوم ".

وبحسب ممثل الكرملين، فإن روسيا لم تصل بعد هذا الأسبوع إلى نقطة الذروة فيما يتعلق بعدد المصابين، ولكن هناك أمل في أن يحدث هذا في الأيام السبعة المقبلة.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بالنظام الإضافي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، سيتم أيضا اتخاذها في غضون الأسبوع.

المصدر: نوفوستي