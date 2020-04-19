بوتين: ميزة هائلة للتكامل بين روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الجهود المشتركة للجمهوريات السوفيتية السابقة تجلب الفائدة للجميع، على الرغم من رهاب الماضي والمخاوف المتعلقة باحتمال إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي.

وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية: "ومع الشعور بهذه الفوائد، وهو ما يشعر به جميع المشاركين في هذه العملية، نواصل السير قدما ونتخذ خطوات جديدة ونمضي إلى الأمام".

يشار إلى أن بوتين أجرى هذه المقابلة القصيرة في شهر أكتوبر 2019، لكن تم بثها مؤخرا على الهواء لأول مرة.

وتابع الرئيس بوتين القول، إنه من الطبيعي لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، زيادة القدرة التنافسية من خلال الوحدة، مشيرا إلى أن هذه الجمهوريات تتحدث الروسية بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مشتركة، مؤكدا أن "هذه ميزة هائلة أخرى للتكامل".

وفسر بوتين معارضة، الزملاء الغربيين للحوار مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالخوف من المنافسة، وأكد أن هذا الاتحاد لا يتسم بالصفات العسكرية أو السياسية، بل هو اتحاد اقتصادي بحت. وقال: "أما نحن فنريد ذلك، لأن هذه هي الطريقة لزيادة رفاهية شعبنا".

يشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، هو اتحاد دولي متكامل يعمل منذ 1 يناير 2015، يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.

المصدر: نوفوستي