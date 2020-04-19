مختص يشرح سبب انخفاض معدل الوفيات بكورونا في روسيا

قال الخبير ألكسندر لوكاشيف، إنه يمكن تفسير معدلات الوفيات المنخفضة في روسيا من فيروس كورونا المستجد، بأن غالبية الإصابات المسجلة هي لأشخاص يعانون من الدرجة الخفيفة لهذا المرض.

وأضاف لوكاشيف، الذي يشغل منصب مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والأمراض المنقولة في موسكو، إن التحضيرالجيد للمؤسسات الطبية في روسيا واستعداها لاستقبال المرضى، لعب الدور الكبير في تقليص عدد الوفيات.

وقال: "قد تنمو الأرقام مرتين وثلاث مرات، لكنها بالفعل تبقى أقل من حجم ما لوحظ في إيطاليا وإسبانيا في نفس المرحلة من انتشار الفيروس. لذلك، لدينا نجاح واضح هنا".

وأشار هذا العالم الروسي، إلى أن المتخصصين في الأمراض المعدية وعلماء الفيروسات يحثون على عدم الخوف من ارتفاع معدلات الإصابة، لأنه يتم في الواقع تسجيل حاملي الفيروسات بدون أعراض في الإحصاءات. وشدد على أن "إحصاءات الحالات الشديدة والنتائج المميتة" ربما تكون ذات أهمية أكبر بالنسبة لنا.

المصدر: تاس